Epic Games бесплатно раздаст сразу восемь в честь грядущей распродажи в магазине EGS

В честь этого события пользователям будут предложены восемь бесплатных игр, что в два раза больше обычного. По данным интернет-источника, распродажа в Epic Games Store пройдёт с 18 мая по 15 июня.

Как обычно, наряду с обилием игр со скидками, Epic также предложит купон на 25%-скидку на любой товар, если общая стоимость покупки превысит определённый порог.

Ранее, к слову, этот купон обновлялся после каждой покупки, то есть его можно было использовать неограниченное количество раз в течение всей Мегараспродажи.

Что же до бесплатных игр, то billbil-kun рассказал, что в этом году их должно быть восемь, а не четыре — по два проекта в неделю. Однако автор утечки предупредил, что в список могут попасть в том числе и не самые интересные проекты.