Epic Games ищет 1,7 миллиардов долларов извне, часть из которых потратит на суд с Apple

Сбор средств будет проходить в рамках привлечения нового раунда инвестиций, пишет Bloomberg. Прямо сейчас компания уже подписала 1 млрд долларов, а оставшиеся 700 млн находятся в процессе. Общая стоимость Epic Games, после закрытия раунда, составит 28 млрд долларов.

Стоит отметить, что согласно имеющимся данным, руководство игрового разработчика не планирует выход на IPO в ближайшее время.

Напомним, что суд между Apple и Epic Games длится с лета 2020 года. Тогда игровая студия обвинила купертиновцев в монополии на рынке мобильных операционных систем.