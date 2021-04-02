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Epic Games ищет 1,7 миллиардов долларов извне, часть из которых потратит на суд с Apple
1 млрд у неё уже практически в кармане
В сети появилась информация о том, что разработчики Unreal Engine и Fortnite, компания Epic Games, ищет инвесторов. С их помощью компания хочет привлечь 1,7 млрд долларов, часть из которых пустит на судебные разбирательства с Apple.
Сбор средств будет проходить в рамках привлечения нового раунда инвестиций, пишет Bloomberg. Прямо сейчас компания уже подписала 1 млрд долларов, а оставшиеся 700 млн находятся в процессе. Общая стоимость Epic Games, после закрытия раунда, составит 28 млрд долларов.
Стоит отметить, что согласно имеющимся данным, руководство игрового разработчика не планирует выход на IPO в ближайшее время.
Напомним, что суд между Apple и Epic Games длится с лета 2020 года. Тогда игровая студия обвинила купертиновцев в монополии на рынке мобильных операционных систем.