Epic Games начала бесплатную раздачу Death Stranding в честь мегараспродажи

07:22, 19 мая 2023
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Epic Games начала бесплатную раздачу Death Stranding в честь мегараспродажиВ том числе и для россиян
Онлайн-магазин компьютерных игр Epic Games Store объявил о грандиозной распродаже. Отныне и вплоть до 15 июня можно купить более 850 игр со скидкой до 95%!
И это ещё не всё: к покупкам от 899 рублей можно применить специальный купон и получить дополнительную 25% скидку.
Отдельно магазин порадовал фанатов экшен-игры Death Stranding. До 25 мая каждый может получить игру бесплатно, добавив её в свою библиотеку.
К слову, на данный момент это предложение доступно в том числе и жителям России. Правда, есть шанс, что это ошибка и EGS в конечном итоге закроет доступ россиянам к раздаче. А это значит, что стоит поспешить.
Источник:Epic Games
Автор:Булат КармакТеги: