Epic Games начала бесплатную раздачу Death Stranding в честь мегараспродажи

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Отдельно магазин порадовал фанатов экшен-игры Death Stranding. До 25 мая каждый может получить игру бесплатно, добавив её в свою библиотеку.

К слову, на данный момент это предложение доступно в том числе и жителям России. Правда, есть шанс, что это ошибка и EGS в конечном итоге закроет доступ россиянам к раздаче. А это значит, что стоит поспешить.