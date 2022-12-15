Epic Games назвала устаревшие игры, серверы которых заблокирует в ближайшее время

При этом большинство из этих продуктов останутся доступными в автономном режиме. Пресс-служба Epic Games назвала причину блокировки серверов устаревших игр. По сообщениям, это переход на сервис Epic Online Services — систему бесплатных межплатформенных служб, упрощающих и ускоряющих запуск, поддержку и масштабирование высококачественных игр. Поэтому серверы игр, которые не соответствуют техническим параметрам сервиса, будут отключены.

Также известно о некоторых играх, серверы которых будут отключены: