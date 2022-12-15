Игры
19:55, 15 декабря 2022
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Epic Games назвала устаревшие игры, серверы которых заблокирует в ближайшее время

Из-за перехода на новую инфраструктуру

Издатель игр Epic Games предупредил своих пользователей, что онлайн-серверы тех игр, которые студия признала устаревшими, будут полностью отключены 24 января 2023 года. А стартовал процесс 14 декабря.

Epic Games назвала устаревшие игры, серверы которых заблокирует в ближайшее время

Фото: Techhq.com

При этом большинство из этих продуктов останутся доступными в автономном режиме. Пресс-служба Epic Games назвала причину блокировки серверов устаревших игр. По сообщениям, это переход на сервис Epic Online Services — систему бесплатных межплатформенных служб, упрощающих и ускоряющих запуск, поддержку и масштабирование высококачественных игр. Поэтому серверы игр, которые не соответствуют техническим параметрам сервиса, будут отключены.

Также известно о некоторых играх, серверы которых будут отключены:

  • 1000 Tiny Claws;

  • Dance Central (онлайновый мультиплеер Dance Central VR будет доступен);

  • Dance Central 2, 3;

  • Green Day: Rock Band; Monsters (Probably) Stole My Princess!;

  • Rock Band 1, 2, 3;

  • The Beatles: RockBand;

  • Легендарная Unreal Tournament 3.

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