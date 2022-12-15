Epic Games назвала устаревшие игры, серверы которых заблокирует в ближайшее время

Epic Games назвала устаревшие игры, серверы которых заблокирует в ближайшее времяИз-за перехода на новую инфраструктуру
Издатель игр Epic Games предупредил своих пользователей, что онлайн-серверы тех игр, которые студия признала устаревшими, будут полностью отключены 24 января 2023 года. А стартовал процесс 14 декабря.
Фото: Techhq.com
При этом большинство из этих продуктов останутся доступными в автономном режиме. Пресс-служба Epic Games назвала причину блокировки серверов устаревших игр. По сообщениям, это переход на сервис Epic Online Services — систему бесплатных межплатформенных служб, упрощающих и ускоряющих запуск, поддержку и масштабирование высококачественных игр. Поэтому серверы игр, которые не соответствуют техническим параметрам сервиса, будут отключены.
Также известно о некоторых играх, серверы которых будут отключены:
1000 Tiny Claws;
Dance Central (онлайновый мультиплеер Dance Central VR будет доступен);
Dance Central 2, 3;
Green Day: Rock Band; Monsters (Probably) Stole My Princess!;
Rock Band 1, 2, 3;
The Beatles: RockBand;
Легендарная Unreal Tournament 3.