Игры
Сегодня 14:32
Epic Games объявил праздничную распродажу игр
Скидки до 75%
Цифровой магазин Epic Games объявил праздничную распродажу игр со скидками до 75%. Помимо прочего сервис раздает купоны на 650 рублей.
В рамках распродажи игру по звездным войнам Star Wars Jedi: Fallen Order можно приобрести за 1 399 рублей вместо прежних 3 499 рублей.
Популярный тайтл Assassin's Creed: Изгой, в свою очередь, продают за 412 рублей вместо прежних 1 249 рублей.
Стоимость градостроительного симулятора Cities: Skylines упала с 649 рублей до 162 рублей.
Со скидкой продают даже новинку этого года - игру о викингах Assassin's Creed Вальгалла.
Акция завершится 7 января в 19:00 по московскому времени. Ознакомиться со всем списком игр, доступных до скидками, можно по этой ссылке.