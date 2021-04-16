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Epic Games открыла частичный доступ к инструменту для создания реалистичных трёхмерных людей
Речь о MetaHuman Creator
Напомним, что в феврале текущего года Epic Games представила впечатляющий инструмент MetaHuman Creator, благодаря которому можно создавать реалистичных трехмерных людей. Сейчас же стало известно, что компания открыла к нему частичный доступ.
Так, компания запустила ранний доступ MetaHuman Creator. Его можно опробовать как в Unreal Engine, так и в приложениях для создания цифрового контента, в частности в Maya. В MetaHuman Creator были использованы технологии 3Lateral и Cubic Motion.
Благодаря MetaHuman Creator можно создать метачеловека, настроив черты лица, подобрав цвет кожи, выбрать телосложение и прочие аспекты. Впоследствии, после импортирования в Unreal Engine, его можно будет анимировать. В компании отметили, что претенденты на использование инструмента будут добавляться постепенно.