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Epic Games подарит победителям турнира по заблокированной в Apple Store игре Fortnite миллион долларов
Финальный этап соревнования состоится уже в ноябре
Как стало известно, Epic Games решила провести турнир по заблокированной в Apple Store игре Fortnite. Победители чемпионата, получившего название “Marvel: выбывание”, получат часть призового фонда, составляющего 1 млн долларов.
На официальном сайте проекта сообщается, что новый режим, в котором игрокам придется соревноваться, носит название “Выбывание”. Его суть заключается в том, что персонажи получают случайные суперспособности, с помощью которых и будет происходить борьба. Первый этап стартует уже 14 октября, а посвящен он будет Сорвиголове.
Сообщается, что победителями в данной ступени соревнования смогут стать от 100 до 800 участников, в зависимости от региона. В качестве приза они получат костюм супергероя. Оставшиеся три турнира состоятся в следующем месяце, информация о них должна появиться в ближайшее время. Что же до розыгрыша 1 млн долларов, то это произойдет на финальном турнире, который состоится 21 ноября 2020 года.