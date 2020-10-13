Epic Games подарит победителям турнира по заблокированной в Apple Store игре Fortnite миллион долларов

На официальном сайте проекта сообщается, что новый режим, в котором игрокам придется соревноваться, носит название “Выбывание”. Его суть заключается в том, что персонажи получают случайные суперспособности, с помощью которых и будет происходить борьба. Первый этап стартует уже 14 октября, а посвящен он будет Сорвиголове.

Сообщается, что победителями в данной ступени соревнования смогут стать от 100 до 800 участников, в зависимости от региона. В качестве приза они получат костюм супергероя. Оставшиеся три турнира состоятся в следующем месяце, информация о них должна появиться в ближайшее время. Что же до розыгрыша 1 млн долларов, то это произойдет на финальном турнире, который состоится 21 ноября 2020 года.