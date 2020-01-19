Epic Games продает легендарную игру Shenmue III по скидке

Так, в период до 28 января у пользователей есть возможность приобрести Shenmue III за 1189 рублей ( 30% скидка). Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 1699 рублей.

Кроме того, в рамках распродажи по скидке продается также издание Digital Deluxe Edition, в которое входит не только сама игра, но и доступ ко всем последующим дополнительным материалам, свиток с продвинутым приёмом “Пламенный самум”, а также легендарная лётная куртка главного героя. Так, его можно приобрести всего за 1539 рублей ( 30% скидка) вместо прежних 2199 рублей.

с 30% скидкой также продается полный комплект дополнений для игры, что делает его стоимость равной 244 рублям.