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Epic Games продает легендарную игру Shenmue III по скидке
Акция продлится до 28 января
Цифровой сервис Epic Games продолжает радовать геймеров выгодными ценами на игры. Так, в рамках новой акции, сервис продает третью часть популярную японской игры Shenmue по скидке.
Так, в период до 28 января у пользователей есть возможность приобрести Shenmue III за 1189 рублей ( 30% скидка). Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 1699 рублей.
Кроме того, в рамках распродажи по скидке продается также издание Digital Deluxe Edition, в которое входит не только сама игра, но и доступ ко всем последующим дополнительным материалам, свиток с продвинутым приёмом “Пламенный самум”, а также легендарная лётная куртка главного героя. Так, его можно приобрести всего за 1539 рублей ( 30% скидка) вместо прежних 2199 рублей.
с 30% скидкой также продается полный комплект дополнений для игры, что делает его стоимость равной 244 рублям.