Epic Games продает популярную игру от создателей GTA со скидкой

Так, предложение коснулось сразу нескольких изданий игры, в числе которых и стандартное, стоимость которого в обычное время составляет порядка 2499 рублей, тогда как со скидкой в 20% его стоимость упала до 1999 рублей.

Со скидкой можно также ухватить “Специальное издание” игры, в которое входит эксклюзивный контент для режиме “история”, геймплейные бонусы, скидки и прочее. Его стоимость в рамках акции, к слову, упала с 3299 рублей до 2210 рублей.

40% скидка коснулась издание Ultimate, за которое сервис предлагает заплатить 2399 рублей вместо обычных 3999 рублей. В данное издание входит весь контент режима “история”, а также дополнительный контент для режима онлайн, включая бонусные наряды для вашего онлайн персонажа, ранговые бонусы и прочее.

Отметим, что акция является временной и завершится уже 26 февраля.