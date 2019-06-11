Epic Games продлила еженедельную раздачу бесплатных игр до конца года

Компания Epic Games объявила о продлении в магазине Epic Games Store периода еженедельной раздачи бесплатных игр до конца года.

На момент запуска магазина Epic Games Store, компания раздавала бесплатные игры каждые две недели. Однако в рамках «мегараспродажи» частота халявы увеличилась до каждой недели.

Теперь компания порадовала пользователей тем, что с окончанием распродажи бесплатных игр не станет меньше, они так и будут предлагаться каждую неделю до конца 2019 года. На данный момент предлагается игра Kingdom: New Lands.