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Сегодня в 08:31
Epic Games раскрыла дату показа компьютерной графики нового поколения
А там и E3 не за горами
В 2020 году Epic Games анонсировала свой новый игровой движок — Unreal Engine 5. С момента первой демонстрации, в сети практически не появилось никакой по-настоящему будоражащей информации о новинке. Но, судя по всему, уже завтра всё изменится.
Компания анонсировала показ компьютерной графики нового поколения уже 26 мая. Если верить свежим сведениям, то в этот день Epic Games выпустит новое видео, в котором покажет, на что способен Unreal Engine 5.
Что интересно, разработчики Fortnite уже начали подогревать интерес к онлайн-демонстрации, пишет Wccftech. Так, например, они представили серию интервью с разработчиками, нахваливающими технологии Lumen и Nanite.
Учитывая, что именно Unreal Engine 4 стала основой для множества крупных проектов прошлого поколения, от новинки ждёшь как минимум чего-то подобного для игр будущего.