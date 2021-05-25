Epic Games раскрыла дату показа компьютерной графики нового поколения

Компания анонсировала показ компьютерной графики нового поколения уже 26 мая. Если верить свежим сведениям, то в этот день Epic Games выпустит новое видео, в котором покажет, на что способен Unreal Engine 5.

Что интересно, разработчики Fortnite уже начали подогревать интерес к онлайн-демонстрации, пишет Wccftech. Так, например, они представили серию интервью с разработчиками, нахваливающими технологии Lumen и Nanite.

Учитывая, что именно Unreal Engine 4 стала основой для множества крупных проектов прошлого поколения, от новинки ждёшь как минимум чего-то подобного для игр будущего.