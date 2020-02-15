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Epic Games распродает Beyond Two Souls и другие популярные игры со скидками
Акция закончится 27 февраля
Цифровой магазин Epic Games снова оснастил геймеров выгодным предложением. На этот раз сервис распродает Beyond Two Souls, а также ряд других популярных игры со скидками.
Так, Beyond: Two Souls, стоимость которой в обычное время составляет 782 рубля, можно приобрести за 703 рубля.
А с 80% скидкой можно приобрести украинскую игру в жанре приключения, а именно Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, стоимость которой в рамках распродажи упала с 1099 рублей до 219 рублей.
Скидка также коснулась популярного психологического экшен-триллера Alan Wake. Так, если в обычное время игра стоит и без того небольшие 360 рублей, то сейчас ее можно урвать всего за 108 рублей.
Однако стоит отметить, что распродажа является временной и закончится 27 февраля в 19:00 по Москве. Ознакомиться с полным списком игр, которые предлагаются по сниженной цене, можно по ссылке.