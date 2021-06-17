Epic Games раздает сразу две игры бесплатно и навсегда

На этой неделе таковыми стали Hell is Other Demons и Overcooked! 2. Первая представляет из себя аркадный шутер-платформер с элементами roguelite. Игрокам предстоит сражаться с демонами и боссами под атмосферный синт-вейв. Установить игру со 100% скидкой можно перейдя по этой ссылке.

Overcooked! 2, в свою очередь, представляет из себя симулятор работы поваром. Причем играть в него можно в компании 4 друзей. Скачать тайтл бесплатно можно перейдя по этой ссылке.

По традиции, бесплатная раздача игр продлится неделю, а уже 24 июня со 100% скидкой можно будет ухватить другие игры.