Epic Games раздает сразу три игры бесплатно и навсегда
Раздача коснулась трех тайтлов. Одним из них стал стратегический симулятор Railway Empire. В нем игрокам предлагается построить продуманную и слаженную железнодорожную систему. Причем в игре можно приобретать более 40 детально воссозданных поездов, отстраивать собственные или уже существующие станции, ремонтные мастерские, фабрики и туристические достопримечательности. Отметим, что в обычное время тайтл продается за 999 рублей.
Со 100% скидкой можно также ухватить Where The Water Tastes Like Wine, которая представляет из себя приключенческую игру с нетривиальным сюжетом. В игре геймерам предстоит отправиться в путешествия по Америке времен Великой депрессии, встречая на протяжении всего пути незнакомцев, каждый из которых жаждет рассказать собственную историю. Стоимость игры в обычное время составляет 429 рублей.
Также бесплатно можно установить все пять эпизодов первого сезона адвенчуры о разработчиках игр The Rig Is Up!
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