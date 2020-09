Epic Games раздает сразу три игры бесплатно и навсегда

Со 100% скидкой можно также ухватить Where The Water Tastes Like Wine, которая представляет из себя приключенческую игру с нетривиальным сюжетом. В игре геймерам предстоит отправиться в путешествия по Америке времен Великой депрессии, встречая на протяжении всего пути незнакомцев, каждый из которых жаждет рассказать собственную историю. Стоимость игры в обычное время составляет 429 рублей.