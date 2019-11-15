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Epic Games Store продолжает бесплатную раздачу игр
На этот раз можно ухватить неплохой такой платформер
Epic Games продолжает радовать игроков по всему миру бесплатной раздачей новых игр — на этот раз любой желающий может скачать в Epic Games Store игру The Messenger, которую издает небезызвестная Devolver Digital. На ее счету, в числе прочих, такие хиты как Serious Sam и Hotline Miami.
Платформер The Messenger, к слову, вышел на компьютерах еще в далеком августе 2018 года. Помимо Epic Games Store, игру можно приобрести в Steam и на всех современных консолях, а также скачать различные дополнения, некоторые из которых даже бесплатные.
К слову, всем желающим поиграть именно в эту игру, стоит поторопиться, так как уже с 21 ноября ее заменит рогалик Bad North.