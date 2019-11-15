Epic Games Store продолжает бесплатную раздачу игр

Платформер The Messenger, к слову, вышел на компьютерах еще в далеком августе 2018 года. Помимо Epic Games Store, игру можно приобрести в Steam и на всех современных консолях, а также скачать различные дополнения, некоторые из которых даже бесплатные.

К слову, всем желающим поиграть именно в эту игру, стоит поторопиться, так как уже с 21 ноября ее заменит рогалик Bad North.