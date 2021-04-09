Игры
Сегодня в 14:47
Epic Games Store проведет бесплатную раздачу сразу трех игр
С 15 по 22 апреля
Нескольким ранее мы писали о бесплатной раздаче в Epic Games игры о разработчиках игр — 3 out of 10: Season Two. Она продлится до 15 апреля, после чего онлайн-магазин раздаст еще три игры со 100% скидкой.
Так уже 15 апреля в 18:00 бесплатно можно будет скачать мрачную игру о выживании во времена войны в Англии XII века The Pillars of the Earth. Тайтл основан на знаменитом романе-бестселлере «Столпы Земли», написанном Кеном Фоллетом.
Еще одной игры, которую пользователи смогут бесплатно установить 15 апреля, стала приключенческая игра-исследование от третьего лица — The First Tree. Играть предстоит за лису, которая в своем путешествии к источнику жизни осознает и смерть.
Также бесплатной станет приключенческая головоломка Deponia: The Complete Journey.
Данная раздача продлится до 22 апреля.