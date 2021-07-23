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Epic Games Store снова продает две игр со 100% скидкой

Defense Grid: The Awakening и Verdun
Онлайн-магазин Epic Games Store вновь запустил бесплатную раздачу игр. На этой неделе пользователям предоставляется возможность купить со 100% скидкой Defense Grid: The Awakening и Verdun.
Epic Games Store снова продает две игр со 100% скидкой

Defense Grid The Awakening представляет из себя игру в жанре «башенная защита». Оценить ее смогут игроки с навыками любого уровня. По сюжету планета столкнулась с вторжением инопланетных захватчиков, а геймерам необходимо защитить свою базу путем размещения защитных башен. Загрузить игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.

Defense Grid The Awakening

Defense Grid The Awakening

Verdun же является многопользовательским шутером от первого лица, действия которого разворачиваются в эпоху Первой мировой войны. В обычное время тайтл продается за 499 рублей. Скачать его бесплатно можно по этой ссылке.

Verdun

Verdun

Акция завершится 29 июля в 18:00 по московскому времени.