Epic Games Store снова продает две игр со 100% скидкой

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Epic Games Store снова продает две игр со 100% скидкойDefense Grid: The Awakening и Verdun
Онлайн-магазин Epic Games Store вновь запустил бесплатную раздачу игр. На этой неделе пользователям предоставляется возможность купить со 100% скидкой Defense Grid: The Awakening и Verdun.
Defense Grid The Awakening представляет из себя игру в жанре «башенная защита». Оценить ее смогут игроки с навыками любого уровня. По сюжету планета столкнулась с вторжением инопланетных захватчиков, а геймерам необходимо защитить свою базу путем размещения защитных башен. Загрузить игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.
Verdun же является многопользовательским шутером от первого лица, действия которого разворачиваются в эпоху Первой мировой войны. В обычное время тайтл продается за 499 рублей. Скачать его бесплатно можно по этой ссылке.
Акция завершится 29 июля в 18:00 по московскому времени.