Epic Games Store снова продает две игр со 100% скидкой

Defense Grid The Awakening представляет из себя игру в жанре «башенная защита». Оценить ее смогут игроки с навыками любого уровня. По сюжету планета столкнулась с вторжением инопланетных захватчиков, а геймерам необходимо защитить свою базу путем размещения защитных башен. Загрузить игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.