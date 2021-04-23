Epic Games Store выпустил приложение с играми независимых разработчиков

Помимо того, что новый раздел может быть полезен для пользователей, он также выгоден и самим разработчикам игр. Так, на этой площадке Epic Games Store предоставляет возможность выпустить свою игру любому желающему. Что интересно, за стоимость игр, дизайн страниц и организацию продаж будет отвечать сам разработчик. Более того, компания не станет брать процент с продаж, выступая лишь в качестве посредника.

Чтобы играть в тайтлы нового раздела следует завести на сайте сервиса новый аккаунт. Отмечается, что впоследствии в лаунчер будет интегрирован Discord.