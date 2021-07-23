Epic Games Store запустил летнюю распродажу игр с большими скидками

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Epic Games Store запустил летнюю распродажу игр с большими скидкамиДо 5 августа
Цифровой магазин Epic Games Store, помимо бесплатной раздачи сразу двух игр, также запустил летнюю распродажу с большими скидками — вплоть до 75%.
По сниженным ценам продаются многие популярные игры, к примеру шутер Hitman 3, который продают за 775 рублей вместо прежних 1 549.
Упала стоимость и Death Stranding. Напомним, что в обычное время последнюю игру Хидэо Кодзимы продают за 3 499 рублей, тогда как сейчас ее стоимость составляет 1 400.
Игра-симулятор выживания в условиях затухания Солнца — Frostpunk — доступна за 204 рубля вместо исходных 599.
Еще одним участником распродажи стал тайтл Red Dead Redemption 2 — его продают за 1 674 рубля вместо 2 499.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она 5 августа.