Epic Games Store запустил летнюю распродажу игр с большими скидками

По сниженным ценам продаются многие популярные игры, к примеру шутер Hitman 3, который продают за 775 рублей вместо прежних 1 549.

Упала стоимость и Death Stranding. Напомним, что в обычное время последнюю игру Хидэо Кодзимы продают за 3 499 рублей, тогда как сейчас ее стоимость составляет 1 400.