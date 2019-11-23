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Игры
Сегодня 12:07

Epic Games Store запустил распродажу игр в честь "черной пятницы"

Она продлится до 2 декабря
Глобальная распродажа “черная пятница” коснулась и Epic Games Store. Так, в онлайн-сервисе можно приобрести новинки текущего года по очень выгодным ценам.

За популярную игру Red Dead Redemption 2 от создателей GTA можно отдать всего 1999 рублей вместо 2499 рублей.

Red Dead Redemption 2 — трейлер

Из новинок этого года можно также приобрести шутер Borderlands 3, отдав всего 1339 рублей вместо 1999 рублей.

Borderlands 3 - трейлер на русском языке

“Черная пятница” также коснулась научно-фантастическую ролевую игру The Outer Worlds, которая доступна по стоимости 1499 рублей.

The Outer Worlds — трейлер на русском языке

В рамках распродажи предлагаются также известные психологические триллеры, такие как Heavy Rain (625 рублей) и Beyond: Two Souls (625 рублей) от французского разработчика видеоигр Quantic Dream.

Heavy Rain - трейлер на русском языке

Данная распродажа продлится до 2 декабря. Полный список игр по сниженной цене можно увидеть на странице Epic Games Store, посвященной “черной пятнице”.