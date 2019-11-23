Игры
Сегодня 12:07
Epic Games Store запустил распродажу игр в честь "черной пятницы"
Она продлится до 2 декабря
Глобальная распродажа “черная пятница” коснулась и Epic Games Store. Так, в онлайн-сервисе можно приобрести новинки текущего года по очень выгодным ценам.
За популярную игру Red Dead Redemption 2 от создателей GTA можно отдать всего 1999 рублей вместо 2499 рублей.
Red Dead Redemption 2 — трейлер
Из новинок этого года можно также приобрести шутер Borderlands 3, отдав всего 1339 рублей вместо 1999 рублей.
Borderlands 3 - трейлер на русском языке
“Черная пятница” также коснулась научно-фантастическую ролевую игру The Outer Worlds, которая доступна по стоимости 1499 рублей.
The Outer Worlds — трейлер на русском языке
Heavy Rain - трейлер на русском языке
Данная распродажа продлится до 2 декабря. Полный список игр по сниженной цене можно увидеть на странице Epic Games Store, посвященной “черной пятнице”.