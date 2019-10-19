Epic Games Store запустил распродажу игр в честь Хэллоуина

Так, одним из самых интересных предложений может оказаться скидка на недавно вышедшую Borderlands 3 — базовое издание, увы, продается без снижения цены, но зато Deluxe-версию можно ухватить за 2 400 рублей (размер скидки в таком случае составляет 20%), а Super Deluxe отдают за 3 375 рублей (тут уже размер скидки больше — целых 25%). Помимо этого за 975 рублей отдают Control (скидка 25%), сразу два бывших эксклюзива PlayStation в лице Beyond: Two Souls за 626 рублей (скидка 20%) и Heavy Rain за 626 рублей (скидка также 20%).

А вообще, с полным списком игр можно ознакомиться на сайте Epic Games Store. Только поторопитесь — судя по имеющейся информации, акция продлится до 1 ноября, после чего все “сладкие” предложения аннулируются.