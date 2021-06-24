Epic Games вновь раздает бесплатно две игры

Horizon Chase Turbo представляет из себя гоночную игру с классическим аркадным геймплеем. Она вдохновлена хитами 80-х и 90-х, в частности Out Run и Top Gear. Играть можно как в одиночку, так и в компании друзей благодаря многопользовательскому режиму. Скачать игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.

Sonic Mania, в свою очередь, является 2D ретро-платформером с уникальными боссами и классическим игровым процессом. Купить ее со 100% скидкой можно перейдя по этой ссылке.

Бесплатная раздача этих игр продлится до 1 июля.