Epic Games вновь раздает бесплатно две игры

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Epic Games вновь раздает бесплатно две игрыДо 1 июля
Epic Games обновила игры в рамках акции с бесплатной раздачей. На этот раз пользователи могут со 100% скачать Horizon Chase Turbo и Sonic Mania.
Horizon Chase Turbo представляет из себя гоночную игру с классическим аркадным геймплеем. Она вдохновлена хитами 80-х и 90-х, в частности Out Run и Top Gear. Играть можно как в одиночку, так и в компании друзей благодаря многопользовательскому режиму. Скачать игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.
Sonic Mania, в свою очередь, является 2D ретро-платформером с уникальными боссами и классическим игровым процессом. Купить ее со 100% скидкой можно перейдя по этой ссылке.
Бесплатная раздача этих игр продлится до 1 июля.