Epic Games всё-таки добилась от Apple открытия магазина игр на iPhone и iPad

Магазин игр Epic появится на iPhone и iPad. Ранее игровая компания жаловалась, что Apple отказывает в открытии магазина на iOS ввиду слишком большой схожести между предполагаемым сервисом и App Store. Якобы Apple не устраивало, что кнопки «Установить», подписи, маркировка покупок «слишком напоминают» существующие в App Store.

Но Apple в итоге сделала исключение, чтобы не нарушать европейский Закон о цифровых услугах (DSA). Вероятно, Epic подала на рассмотрение в Еврокомиссию нотариально заверенный документ об уникальности своего сервиса, жалобу на монопольное доминирование Apple, а также благодаря широкой огласке разработчик игр всё же добился своего. Apple не желает столкнуться с серьёзным антимонопольным штрафом, который компании могут назначить.