Epic Games запустил бесплатную раздачу двухмерной ролевой игры

Hyper Light Drifter представляет из себя мультиплатформенную компьютерную игру в жанре двухмерной экшн RPG. Главный герой, путешествуя по руинам цивилизации, находится в поиске лекарства от болезни, которой он страдает. Отмечается, что главный разработчик Алекс Престон, страдающий врожденным пороком сердца, вложил в основу игры свое собственное состояние. Отличительной чертой игры является полное отсутствие диалогов. Так, основной упор разработчик сместил на музыкальное сопровождение, а также на дизайн игры.

Напомним, что ранее Hyper Light Drifter стоила порядка 499 рублей, тогда как сегодня, до 19:00 по московскому времени ее можно ухватить со 100% скидкой.