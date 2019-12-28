Игры
Сегодня 10:33
Epic Games запустил бесплатную раздачу двухмерной ролевой игры
Hyper Light Drifter
Epic Games Store продолжает ежедневную раздачу игр в рамках новогодней распродажи. Так, буквально сегодня можно ухватить двухмерную ролевую игру Hyper Light Drifter.
Hyper Light Drifter представляет из себя мультиплатформенную компьютерную игру в жанре двухмерной экшн RPG. Главный герой, путешествуя по руинам цивилизации, находится в поиске лекарства от болезни, которой он страдает. Отмечается, что главный разработчик Алекс Престон, страдающий врожденным пороком сердца, вложил в основу игры свое собственное состояние. Отличительной чертой игры является полное отсутствие диалогов. Так, основной упор разработчик сместил на музыкальное сопровождение, а также на дизайн игры.
Напомним, что ранее Hyper Light Drifter стоила порядка 499 рублей, тогда как сегодня, до 19:00 по московскому времени ее можно ухватить со 100% скидкой.