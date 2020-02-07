Игры
Сегодня 09:23
Epic Games запустил бесплатную раздачу настольных игр
Carcassonne и Ticket to Ride
Напомним, что онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store продолжает еженедельную раздачу игр. Однако на этой неделе геймерам повезло еще больше, поскольку бесплатно можно загрузить сразу две игры.
Так, со 100% скидкой можно загрузить адаптацию знаменитой настольной игры Carcassonne. Напомним, что в обычное время она стоит порядка 259 рублей.
Кроме того, акция коснулась и официальной адаптации популярной настольной игры Ticket to Ride от Days of Wonder, стоимость которой в обычное время также составляет 259 рублей.
Отметим, что по традиции, акция с бесплатной раздачей длится всего неделю, стало быть уже 13 февраля сервис обновит игры для бесплатной раздачи. Известно, что следующими на очереди станут Kingdom Come: Deliverance и Aztez.