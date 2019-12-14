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Epic Games запустил бесплатную раздачу популярной игры по комиксам
The Wolf Among Us
Буквально год назад Epic Games Store объявил о бесплатных раздачах компьютерных игр на сервисе раз в две недели. Так, данная инициатива коснулась игру по мотивам признанной критиками серии комиксов Fables, а именно The Wolf Among Us.
Если раньше игру можно было приобрести за 499 рублей, то сейчас она доступна со 100% скидкой. Однако стоит отметить, что данная акция является временной и закончится уже 19 декабря в 19:00 по Москве. Напомним, что The Wolf Among Us представляет из себя эпизодическую графическую игру с “point-and-click” интерфейсом. Всего в игре предусмотрено пять эпизодов.
Данная раздача приурочена к решению разработчика игры, студии Telltale Games, восстановить разработку над The Wolf Among Us 2. По словам компании, работа над сиквелом будет осуществляться при помощи AdHoc Studio и Warner Brothers.