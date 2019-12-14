Epic Games запустил бесплатную раздачу популярной игры по комиксам

Если раньше игру можно было приобрести за 499 рублей, то сейчас она доступна со 100% скидкой. Однако стоит отметить, что данная акция является временной и закончится уже 19 декабря в 19:00 по Москве. Напомним, что The Wolf Among Us представляет из себя эпизодическую графическую игру с “point-and-click” интерфейсом. Всего в игре предусмотрено пять эпизодов.