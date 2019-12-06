Epic Games запустил бесплатную раздачу приключенческого экшена о викингах

Jotun: Valhalla Edition представляет собой рисованную вручную приключенческий экшн, затягивающий мир скандинавской мифологии. Игроку предстоит играть за Тору, воина-викинга, умершую бесславной смертью, которой необходимо доказать богам, что она заслуживает попасть в Вальхаллу.

Ранее эта игра стоила порядка 360 рублей, однако до 12 декабря ее можно ухватить совершенно безвозмездно. Отметим, что на данный момент Epic Games раздает бесплатно еще одну игру, а именно Rayman Legends ( до 19:00 6 декабря). Также известна следующая игра, которая станет бесплатной через неделю, ей станет The Escapists.