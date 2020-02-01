Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора фермы

Farming Simulator 19 представляет из себя симулятор сельскохозяйственной деятельности, который разработчики оснастили новым функционалом, что делает игру более реалистичной. Игрокам доступны сразу две огромные карты, где они могут заниматься как сбором урожая, так и уходом за скотиной.

Так, если раньше данную игру можно было приобрести за 999 рублей, то уже сегодня ее можно ухватить со 100% скидкой. Стоит отметить, что как и обычно, бесплатная раздача действует ограниченное количество времени. Бесплатная загрузка симулятора фермы будет доступна геймерам до 6 февраля.