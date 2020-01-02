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Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора всадника апокалипсиса

Она продлится до 9 января
В цифровом магазине Epic Games появилась очередная бесплатная игра в рамках новогодней акции. На этот раз раздача коснулась симулятора всадника апокалипсиса, а именно Darksiders Warmastered Edition.

Darksiders представляет из себя игру в жанре слешер, сюжет которой вдохновлен пророчеством об апокалисисе. Отметим, что Darksiders Warmastered Edition является ремастером оригинальной игры серии с разрешением 1080p. В данной версии разработчики увеличили разрешение всех текстур, усовершенствовали рендеринг, а также переработали тени и эффекты постобработки.

Напомним, что ранее игра была доступна за 299 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить со 100% скидкой.

Кроме того, в рамках распродажи также бесплатно раздается вторая часть игры Darksiders II Deathinitive Edition, которая стоила ранее порядка 699 рублей.

Также Epic Games бесплатно раздает игру с открытым миром Steep, которая стоила ранее 1499 рублей.

На удивление, бесплатная загрузка доступна не в рамках сегодняшнего дня, как было с предыдущими играми акции, а до 9 января.