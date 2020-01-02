Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора всадника апокалипсиса

Напомним, что ранее игра была доступна за 299 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить со 100% скидкой.

Кроме того, в рамках распродажи также бесплатно раздается вторая часть игры Darksiders II Deathinitive Edition, которая стоила ранее порядка 699 рублей.

Также Epic Games бесплатно раздает игру с открытым миром Steep, которая стоила ранее 1499 рублей.