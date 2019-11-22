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Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора защиты королевства от викингов
Она продлится до 29 ноября
Аттракцион невиданной щедрости продолжается. Ранее мы писали, что Steam запустил распродажу сразу двух легендарных файтингов, а именно Mortal Kombat и Injustice по максимальным скидкам. Сейчас же стало известно о еще более выгодном предложении.
Так, компания Epic Games тоже решила порадовать геймеров, раздав абсолютно бесплатно игру симулятор защиты королевства от викингов. Речь о Bad North 2018 года выпуска, которая ранее предлагалась за 360 рублей. Игра шведского издателя видеоигр Raw Fury представляет собой стратегию в реальном времени, в котором у игрока есть возможность полностью контролировать перемещение своих войск.
Данная игра будет доступна бесплатно до 29 ноября, в 18:59 по московскому времени. Также известно, что уже через неделю бесплатная раздача коснется довольно популярного мультяшного платформера Rayman Legends, которая продлится до 6 декабря.