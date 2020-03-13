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Сегодня 13:09

Epic Games запустил бесплатную раздачу сразу трех игр

Акция продлится до 19 марта
Сервис цифровой дистрибуции Epic Games продолжает дарить геймерам игры. На этот раз магазин запустил бесплатную раздачу сразу трех игр, в числе которых Anodyne 2: Return To Dust, A Short Hike и Mutazione.

Anodyne 2: Return To Dust представляет собой приключенческую инди-игру, в которой игрокам предстоит бороздить 3D просторы острова для спасения его от заразы, порабощающей разум. Отметим, что в обычное время стоимость игры составляет порядка 435 рублей.

A Short Hike, в свою очередь, является платформером с живописными пейзажами и дикой местностью. Ранее игру можно было установить за 195 рублей, сейчас же, в рамках акции, это можно сделать бесплатно.

Что касается Mutazione, то она представляет из себя приключенческую игру, главным героем которой выступает пятнадцатилетняя девушка Каи, которая приехала в новый город, наполненный сплетнями и паранормальными силами. В обычное время стоимость данного тайтла составляет 435 рублей.

Отметим, что бесплатная раздача закончится уже 19 марта в 18:00 по Москве.