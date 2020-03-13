Epic Games запустил бесплатную раздачу сразу трех игр
Anodyne 2: Return To Dust представляет собой приключенческую инди-игру, в которой игрокам предстоит бороздить 3D просторы острова для спасения его от заразы, порабощающей разум. Отметим, что в обычное время стоимость игры составляет порядка 435 рублей.
A Short Hike, в свою очередь, является платформером с живописными пейзажами и дикой местностью. Ранее игру можно было установить за 195 рублей, сейчас же, в рамках акции, это можно сделать бесплатно.
Что касается Mutazione, то она представляет из себя приключенческую игру, главным героем которой выступает пятнадцатилетняя девушка Каи, которая приехала в новый город, наполненный сплетнями и паранормальными силами. В обычное время стоимость данного тайтла составляет 435 рублей.
Отметим, что бесплатная раздача закончится уже 19 марта в 18:00 по Москве.