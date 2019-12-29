Epic Games запустил бесплатную раздачу тактического стелса Shadow Tactics

На этот раз акция коснулась тактической стелс-игры с элементами экшена- Shadow Tactics. Так, если ранее игру можно было приобрести за 799 рублей, то сейчас она доступна со 100% скидкой.

Однако стоит отметить, что скидка является временной и закончится, по традиции, в 19:00 по московскому времени. В это же время, к слову, Epic Games огласит следующую игру, которую можно будет загрузить абсолютно бесплатно.