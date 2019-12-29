Игры
Сегодня 10:14
Epic Games запустил бесплатную раздачу тактического стелса Shadow Tactics
Она закончится сегодня в 19:00
Предновогодняя пора не перестает радовать геймеров по всему миру, поскольку в онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store продолжается ежедневная бесплатная раздача игр, в рамках которой вплоть до 31 декабря 2019 года пользователи могут добавить в свою “Библиотеку” одну новую игру.
На этот раз акция коснулась тактической стелс-игры с элементами экшена- Shadow Tactics. Так, если ранее игру можно было приобрести за 799 рублей, то сейчас она доступна со 100% скидкой.
Однако стоит отметить, что скидка является временной и закончится, по традиции, в 19:00 по московскому времени. В это же время, к слову, Epic Games огласит следующую игру, которую можно будет загрузить абсолютно бесплатно.