Epic Games запустил раздачу космического симулятора

Напомним, что ранее игра стоила порядка 249 рублей, что в целом, достаточно дешево, однако сейчас ее можно ухватить со 100% скидкой. Отметим, что как и в случае с остальными играми, участвующими в праздничной раздаче Epic Games - данное предложение является ограниченным. Так, бесплатная загрузка Faster Than Light доступна только в рамках сегодняшнего дня, до 19:00 по московскому времени.

В сети предполагают, что следующей бесплатной игрой станет RPG Hyper Light Drifter, однако точная информация появится уже сегодня вечером.