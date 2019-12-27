Игры
Сегодня 09:27
Epic Games запустил раздачу космического симулятора
Речь о Faster Than Light
В рамках праздничной акции, вплоть до наступления Нового года цифровой магазин компании Epic Games каждый день дарит игрокам по одной игре. Так, в течение всего периода бесплатная раздача коснется порядка 12 тайтлов, в числе которых космический симулятор Faster Than Light.
Напомним, что ранее игра стоила порядка 249 рублей, что в целом, достаточно дешево, однако сейчас ее можно ухватить со 100% скидкой. Отметим, что как и в случае с остальными играми, участвующими в праздничной раздаче Epic Games - данное предложение является ограниченным. Так, бесплатная загрузка Faster Than Light доступна только в рамках сегодняшнего дня, до 19:00 по московскому времени.
В сети предполагают, что следующей бесплатной игрой станет RPG Hyper Light Drifter, однако точная информация появится уже сегодня вечером.