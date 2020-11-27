Игры
Сегодня 12:31
Epic Games запустила большую распродажу игр в честь "Черной Пятницы"
Со скидками до 80%
Компания Epic Games в своем онлайн-магазине поддержала “Черную Пятницу” и запустила в ее честь большую распродажу. В ней можно встретить такие популярные тайтлы, как Red Dead Redemption 2, Far Cry 5 и прочие, а размер максимальной скидки достигает 80%.
Так, шутер Far Cry 5 можно ухватить с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продавалась за 2 499 рублей, тогда как сейчас он доступна за 499.
Полное издание сверхъестественного экшена Control, в свою очередь, продается за 824 рубля вместо прежних 1 649.
За полцены можно купить необычную игру легендарного разработчика Хидео Кодзимы - Death Stranding.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в большой распродаже, можно по этой ссылке.