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Epic Games запустит бесплатную раздачу Assassin's Creed Syndicate
Она будет доступна с 20 по 27 февраля
Напомним, что онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store каждую неделю со 100% скидкой раздает некоторые игры. Так, в рамках такой акции Epic Games запустит бесплатную раздачу Assassin's Creed Syndicate.
Так, начиная с 20 февраля по 27 февраля популярный приключенческий экшен Assassin's Creed Syndicate от Ubisoft будет доступен для загрузки абсолютно бесплатно. Отметим, что прямо сейчас его стоимость в Steam составляет порядка 1799 рублей.
Однако одной бесплатной игрой сервис не ограничился. Также с 20 февраля со 100% скидкой можно будет ухватить цифровую коллекционную карточную игру Faeria. К слову, сейчас ее можно приобрести в том же Steam за 465 рублей.
Отметим, что на данный момент в сервисе продолжается бесплатная раздача Kingdom Come: Deliverance и Aztez.