Epic Games запустит бесплатную раздачу Assassin's Creed Syndicate

Однако одной бесплатной игрой сервис не ограничился. Также с 20 февраля со 100% скидкой можно будет ухватить цифровую коллекционную карточную игру Faeria. К слову, сейчас ее можно приобрести в том же Steam за 465 рублей.

Отметим, что на данный момент в сервисе продолжается бесплатная раздача Kingdom Come: Deliverance и Aztez.