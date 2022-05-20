Эпоха Денди и Сеги вернулась: самыми популярными консолями в России вновь стали 8- и 16-битные консоли

Так, в апреле жители страны тратили всего 3530 при покупке новой игровой приставки. В эту ценовую категорию входят различные ретро-консоли, преимущественно 8- и 16-битной эпох.

Стоит отметить, что к ним же относились и легендарные устройства 90-х — Денди (реплика японской Nintendo Entertainment System) и Сега (Sega Mega Drive).

Эксперты также подсчитали, что объём продаж консолей в денежном выражении в апреле 2022-го года снизился на 78% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что о Sony объявила о приостановке поставок PlayStation 4 и PlayStation 5 в Россию в марте.