Escape from Tarkov получит новые сюжетные задания уже этой зимой

Разработчики шутера Escape from Tarkov поделились планами на ближайшие месяцы.
После выхода версии 1.0, студия Battlestate Games готовит зимнее обновление. В игре впервые появится снег и система смены сезонов, что преобразит знакомые локации.

По словам создателя игры, Никиты Буянова, вместе с погодными изменениями игроков ждут новые сюжетные задания и специальное зимнее событие. Эти миссии должны связать ранее разрозненные квесты и позволят глубже узнать историю Таркова.

Разработчики подчеркнули, что сначала сосредоточатся на исправлении багов и улучшении производительности после непростого релиза.

В декабре на канале «Tarkov TV» обещают раскрыть подробности о будущих сезонных персонажах и других нововведениях.

Новая система сезонов предполагает регулярные сбросы прогресса и уникальные награды, как в других сервисных играх. Слухи также говорят о возможном появлении новых видов оружия и улучшенной системы скрытности, но официального подтверждения нет.

Пока точная дата запуска зимнего обновления не объявлена, но сообщество ожидает его в конце января. Игрокам советуют подготовиться к изменившимся условиям и пополнить запасы тёплой экипировки.

