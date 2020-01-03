Еще больше игр для PlayStation 4 стало доступно с огромными скидками
Так, популярная приключенческая игра с элементами интерактивного кинематографа легендарной компании Quantic Dream, а именно - Detroit Become Human Deluxe, доступна всего за 929 рублей (60% скидка), тогда как ранее ее можно было купить за 2599 рублей.
В рамках распродажи можно ухватить Battlefield V всего за 1199 рублей (65% скидка) вместо прежних 3499 рублей.
Кроме того, праздничные скидк коснулись и популярных файтингов, в числе которых Injustice 2, доступный за 1299 рублей ( 43% скидка), а также легендарный Street Fighter V, который упал в стоимости с 1199 рублей до 574 рублей ( 52% скидка).
Стоит отметить, что данная распродажа является временной. Все скидки активны до 18 января. С полным списком игр, продающихся по заниженным ценам можно ознакомиться по ссылке.