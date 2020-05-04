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Еще две игры Ubisoft отдают бесплатно и навсегда

До 5 мая
Напомним, что нескольким ранее мы писали о бесплатной раздаче популярной игры Assassin's Creed 2, однако выяснилось, что и это еще не все. Так, стало известно, что еще две игры Ubisoft отдают бесплатно и навсегда.

Так, бесплатная раздача коснулась также ролевой игры под названием Child of Light. В центре сюжета данного тайтла стоит юная принцесса Аврора, которой необходимо вернуть луну, солнце и звезды, украденные Чёрной Королевой.

Кроме того, со 100% скидкой можно также ухватить знаменитый платформер из игровой серии Rayman - Rayman Legends.

Обе игры можно загрузить бесплатно и навсегда вплоть до 5 мая. Стоит отметить, что Child of Light, равно как и Assassin's Creed 2, недоступна на русском языке. Установить Child of Light можно по этой ссылке, а Rayman Legends - по этой.

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