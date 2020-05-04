Игры
Сегодня 13:42
Еще две игры Ubisoft отдают бесплатно и навсегда
До 5 мая
Напомним, что нескольким ранее мы писали о бесплатной раздаче популярной игры Assassin's Creed 2, однако выяснилось, что и это еще не все. Так, стало известно, что еще две игры Ubisoft отдают бесплатно и навсегда.
Так, бесплатная раздача коснулась также ролевой игры под названием Child of Light. В центре сюжета данного тайтла стоит юная принцесса Аврора, которой необходимо вернуть луну, солнце и звезды, украденные Чёрной Королевой.
Кроме того, со 100% скидкой можно также ухватить знаменитый платформер из игровой серии Rayman - Rayman Legends.