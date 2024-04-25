Еще невышедший Nintendo Switch 2 будет слабее Steam Deck, выпущенного три года назад

Опубликовано 25 апреля 2024, 07:52
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Еще невышедший Nintendo Switch 2 будет слабее Steam Deck, выпущенного три года назадНо это не то чтобы грустно и печально
Эксперты из Digital Foundry высказались на тему игровой консоли Nintendo Switch 2. По их словам устройство окажется не только слабее, чем Xbox Series S, но даже уступит Steam Deck.
Однако ничего плохого в этом нет, считают специалисты. Все потому, что игры для Switch 2 будут хорошо оптимизированы.
Также разработчикам поможет поддержка технологии апскейлинга DLSS. Благодаря этому игры будут рендериться в низком разрешении, однако игрок увидит картинку хорошего качества.
В Digital Foundry напомнили, что для первой Nintendo Switch выпускались хиты, вроде The Witcher 3. Изначально казалось, что это невозможно. С Nintendo Switch 2 будет примерно то же самое.
Ожидается, что по производительности Nintendo Switch 2 будет сопоставима с PlayStation 4 и Xbox One. Также в Digital Foundry ожидают долгое время автономной работы.