Еще невышедший Nintendo Switch 2 будет слабее Steam Deck, выпущенного три года назад

Однако ничего плохого в этом нет, считают специалисты. Все потому, что игры для Switch 2 будут хорошо оптимизированы.

Также разработчикам поможет поддержка технологии апскейлинга DLSS. Благодаря этому игры будут рендериться в низком разрешении, однако игрок увидит картинку хорошего качества.

В Digital Foundry напомнили, что для первой Nintendo Switch выпускались хиты, вроде The Witcher 3. Изначально казалось, что это невозможно. С Nintendo Switch 2 будет примерно то же самое.

Ожидается, что по производительности Nintendo Switch 2 будет сопоставима с PlayStation 4 и Xbox One. Также в Digital Foundry ожидают долгое время автономной работы.