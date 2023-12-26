Еще один эксклюзив Playstation 5 запустили на ПК: постарались хакеры

Среди слитой инфомарции — выход самостоятельной игры про Венома осенью 2025 года, затем выход игры про Росомаху осенью 2026 года, Marvel’s Spider-Man 3 осенью 2028 года, новая игра Ratchet & Clank осенью 2029 года и Marvel’s X-Men осенью 2030 года.

А пока ПК-геймеры с нетерпением ждут официального выхода Marvel’s Spider-Man 2, на сайте IMGUR уже появились скриншоты готовящегося порта для ПК. Да, кто-то смог поставить на компьютер ранние билды переноса игры, который, кстати, обошелся компании в 4,6 миллиона долларов.

И если верить тем же документам, перенос должен быть готов к концу 2024 финансового года.