Еще один PS5-эксклюзив выйдет на ПК — на этот раз Rise of the Ronin

Еще один PS5-эксклюзив выйдет на ПК — на этот раз Rise of the RoninЧто с лицом, сонибои?
Релиз намечен на 11 марта, а предзаказы уже открыты в Steam по цене $50. Игра также получила текстовый перевод на русский язык.
ПК-версия будет отличаться рядом улучшений: поддержкой разрешения до 8K, частотой кадров до 120 fps, объемным звуком, а также возможностью использовать клавиатуру и мышь.
Также Rise of the Ronin поддерживает технологии масштабирования изображения DLSS, FSR и XeSS, что делает её еще более привлекательной для любителей высококачественной графики.
Сюжет игры разворачивается во второй половине XIX века в Японии. Главный герой, ронин с прозвищем «Скрытое лезвие», ведет борьбу с врагами в эпоху масштабных перемен.
Теперь поклонники самурайской тематики смогут оценить этот экшен не только на консоли, но и на мощных игровых ПК. Отметим, что о версии для Xbox речи пока не идет.