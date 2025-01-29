Еще один PS5-эксклюзив выйдет на ПК — на этот раз Rise of the Ronin

Релиз намечен на 11 марта, а предзаказы уже открыты в Steam по цене $50. Игра также получила текстовый перевод на русский язык.

ПК-версия будет отличаться рядом улучшений: поддержкой разрешения до 8K, частотой кадров до 120 fps, объемным звуком, а также возможностью использовать клавиатуру и мышь.

Также Rise of the Ronin поддерживает технологии масштабирования изображения DLSS, FSR и XeSS, что делает её еще более привлекательной для любителей высококачественной графики.

Сюжет игры разворачивается во второй половине XIX века в Японии. Главный герой, ронин с прозвищем «Скрытое лезвие», ведет борьбу с врагами в эпоху масштабных перемен.

Теперь поклонники самурайской тематики смогут оценить этот экшен не только на консоли, но и на мощных игровых ПК. Отметим, что о версии для Xbox речи пока не идет.