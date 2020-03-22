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Еще один сервис предлагает бесплатный доступ к играм в связи с коронавирусом
Бесплатная раздача коснулась 100 игр
Многие цифровые магазины начали поддерживать людей во время карантина, оснащая их бесплатными играми. Так, стало известно, что еще один сервис предлагает бесплатный доступ к играм в связи с коронавирусом. Речь о Itch.io, который отдает бесплатно порядка 100 игр.
Itch.io представляет собой онлайн-сервис для размещения, продажи и загрузки независимых компьютерных игр. В рамках акции около 100 игр обзавелись бесплатным доступом. Стоит отметить, что речь не о высокобюджетных проектах, а об инди-играх, однако и в данном списке можно найти достойные продукты.
Так, со 100% скидкой можно ухватить приключенческую игру Milkmaid of the Milky Way, получившую много наград.
Также стоит отметить платформер Bleed, который, к слову, получил в сервисе цифровой дистрибуции Steam более 90% положительных обзоров.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр, которые доступны со 100 скидкой, можно по этой ссылке.