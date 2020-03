Еще один сервис предлагает бесплатный доступ к играм в связи с коронавирусом

Itch.io представляет собой онлайн-сервис для размещения, продажи и загрузки независимых компьютерных игр. В рамках акции около 100 игр обзавелись бесплатным доступом. Стоит отметить, что речь не о высокобюджетных проектах, а об инди-играх, однако и в данном списке можно найти достойные продукты.

Так, со 100% скидкой можно ухватить приключенческую игру Milkmaid of the Milky Way, получившую много наград.