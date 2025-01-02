Ещё до выхода GTA VI аналитики заявили, что проект заработает $3,2 млрд

По мнению аналитиков, заработок этого проекта будет вдвое больше, чем у GTA V. Прогнозируемый заработок GTA VI можно объяснить большим разрывом во времени между релизами в отличие от традиционных франшиз.

«Я никогда не заявляю о победе до того, как она произойдет. Я думаю, что [разработчик GTA] Rockstar Games в очередной раз выдаст нечто совершенно феноменальное... Безусловно, предвкушение велико», — прокомментировал заявление аналитиков глава Take-Two Штраус Зельник.