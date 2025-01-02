Опубликовано 02 января 2025, 03:001 мин.
Ещё до выхода GTA VI аналитики заявили, что проект заработает $3,2 млрд$1 млрд придётся на предзаказы
Аналитики агентства DFC Intelligence задолго до выхода игры GTA VI уверенно заявили о том, что проект Rockstar Games и Take-Two заработает $3,2 млрд за первый год после релиза. Из этой суммы не менее $1 млрд составят предзаказы.
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По мнению аналитиков, заработок этого проекта будет вдвое больше, чем у GTA V. Прогнозируемый заработок GTA VI можно объяснить большим разрывом во времени между релизами в отличие от традиционных франшиз.
«Я никогда не заявляю о победе до того, как она произойдет. Я думаю, что [разработчик GTA] Rockstar Games в очередной раз выдаст нечто совершенно феноменальное... Безусловно, предвкушение велико», — прокомментировал заявление аналитиков глава Take-Two Штраус Зельник.
Источник:Resetera
Автор:Андрей Кадуков