Ещё невышедшая PS5-версия GTA V оказалась хуже компьютерной версии 2015 года

Практически сразу энтузиасты взялись сравнивать эту версию игры с компьютерной, которая вышла ещё 6 лет назад — в 2015 году. Например, на YouTube-канале GTA Series Videos опубликован ролик, основной целью которого — сравнить картинку в этих двух версиях GTA V.

Самое смешное, что ПК-издание проекта оказывается заметно качественнее своего более свежего преемника. Так, игра, запущенная на средних/максимальных настройках в разрешении 4К выдаёт 60 кадров в секунду, в то время как PS5-версия всего лишь 30 кадров в секунду.

Более того, многие комментаторы и журналисты пишут, что новая консольная GTA V по уровню графики также уступает своему компьютерному «собрату». И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть соответствующее видео: