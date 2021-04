Ещё один эксклюзив PlayStation 4 появится в Steam

И вот, в сети появилась информация о том, что уже совсем в Steam добавят ещё один эксклюзив PlayStation 4 — интерактивный фильм Erica. Как пишет TheGamer, проект, вышедший на консоли в августе 2019 года, доберётся до магазина Valve уже 25 мая 2021 года.

Напомним, что ранее достоянием ПК-геймеров стали Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn, а совсем скоро на компьютерах появится и игра про зомби-апокалипсис Days Gone. Какие проекты Sony стоит на персональных компьютерах следующими — остаётся только гадать.