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Ещё один эксклюзив PlayStation 4 появится в Steam
Как быстро японцы стали терять проекты
Долгие годы Sony привлекала игроков к своей PlayStation политикой выпуска эксклюзивных игр. Но сначала проекты Quantic Dreams, а затем и внутренних студий японской компании потихоньку стали появляться в версиях для компьютеров.
И вот, в сети появилась информация о том, что уже совсем в Steam добавят ещё один эксклюзив PlayStation 4 — интерактивный фильм Erica. Как пишет TheGamer, проект, вышедший на консоли в августе 2019 года, доберётся до магазина Valve уже 25 мая 2021 года.
Напомним, что ранее достоянием ПК-геймеров стали Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn, а совсем скоро на компьютерах появится и игра про зомби-апокалипсис Days Gone. Какие проекты Sony стоит на персональных компьютерах следующими — остаётся только гадать.