Ещё одна культовая стрелялка больше не обновится: фанаты простились с Far Cry 6

Ещё одна культовая стрелялка больше не обновится: фанаты простились с Far Cry 6Но, возможно, на подходе Far Cry 7
Ubisoft официально прекратила выход обновлений для шутера Far Cry 6. Компания Ubisoft, разработчик культового шутера Far Cry 6, официально прекратила поддержку игры: для продукта больше не будут выходить обновления после двух лет поддержки.
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При этом онлайн-функции игры сохранятся, что называется, на риск и страх пользователей. Поскольку патчей больше не будет, Ubisoft не обещает стабильности игры.
В посте, который разработчики опубликовали в аккаунте Far Cry в соцсети Х, они поблагодарили геймеров за верность игре. В комментариях часть подписчиков выразила поддержку компании и благодарность за такую игру, часть ответила раздражённо и обеспокоилась дальнейшей судьбой серии.
В посте Ubisoft ничего не сказала о том, когда может состояться релиз Far Cry 7, но от инсайдеров известно, что подготовка к выходу очередной части ведётся с начала 2023 года. Поэтому многие геймеры предполагают, что релиз Far Cry 7 — «на горизонте».