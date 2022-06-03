Ещё одна победа ПК-бояр: Sony анонсировала порт улучшенной Marvel's Spider-Man для компьютеров

Стоит отметить, что в момент релиза в 2018 году, проект носил гордое звание «эксклюзива PlayStation». Но, как это уже случилось с Uncharted 4, God of War, Horizon Zero Dawn, эта самая эксклюзивность пропала.

Сообщается, что компьютерная версия Spider-Man выйдет уже этим летом — 12 августа 2022 года. ПК-игрокам будет предложен улучшенный вариант проекта.

Напомним, что в конце 2021 года, в рамках очередной презентации Sony, была анонсирована Marvel’s Spider-Man 2. Судя по дебютному трейлеру, главным противников в игре станет один из самых популярных злодеев паучьей вселенной — Веном.