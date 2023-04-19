Ещё одна страна одобрила покупку Microsoft создателей World of Warcraft и Call of Duty

В то время как некоторые страны, такие как Великобритания, противостоят слиянию, другие, например, Бразилия, поддерживают его. Сегодня ЮАР также одобрила слияние.

Комиссия по конкуренции Южной Африки заявила, что слияние вряд ли приведёт к существенному снижению конкуренции. Они считают, что Microsoft и Activision Blizzard не смогут исключить конкурентов, таких как Sony и Nintendo, из игрового рынка.

Несмотря на то, что свежее одобрение не имеет такого же веса, как одобрение ЕС, это всё ещё личная победа Microsoft.

Напомним, что не так давно редмондцы заключили несколько сделок о распространении игр Activision Blizzard на других платформах, включая Nintendo. В последний раз игра серии Call of Duty появлялась на консолях японской корпорации в 2013 году.