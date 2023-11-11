Если Sony отключит устаревшие сервисы, дисководы в PS5 Slim перестанут работать

Does It Play отметил, что когда присходит сброс настроек, консоль всегда требует зарегистрировать комплектный дисковод в сети. И если Sony отключит онлайн-сервисы — так компания поступает со всеми устаревшими продуктами, — дисководы просто перестанут работать, потому что пользователи не смогут зарегистрировать и активировать устройства.

А ещё более актуальной проблема станет, когда «PlayStation 5 Slim полностью заменит стартовые ревизии консолей». Причём касается это и консолей с дисководами, и без них.

«Это определённо плохая новость. Впрочем, мы надеемся, что Sony рассмотрит эту проблему и решит её в будущем. Проблема станет ещё актуальнее, когда PlayStation 5 Slim полностью заменит стартовые ревизии консолей и в магазинах не останется моделей со встроенным дисководом», — прокомментировали слова Does It Play в издании Wccftech.